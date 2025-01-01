8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд 2) Муньос Игнасио Мерино

Aртикул 432274D Муньос Игнасио Мерино
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 131x55 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд 2)" Муньос Игнасио Мерино.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд 2)" Муньос Игнасио Мерино можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Муньос Игнасио Мерино

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)Чтение Дон КихотаМонахи, пересекающие брод
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЛовцы птицТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Вид на Арку Константина Итальянская улочка №4Уютный дворик традиционной мавританской архитектуры с летним кафе в Барселоне (Испания)арка Септимия Севера Итальянская улочка №3Платонова пещера
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Костумбризм

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)НадзирателиХристофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Пейзаж (Европейская деревня)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)
Смотреть все

Национальность: Перуанская

Черное солнцеПродажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Сцена людоедов (Древо смерти)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)АнабазаПисарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
Смотреть все