8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Сцена людоедов (Древо смерти) Муньос Игнасио Мерино

Aртикул 432279D Муньос Игнасио Мерино
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 110x72 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Сцена людоедов (Древо смерти)" Муньос Игнасио Мерино.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Сцена людоедов (Древо смерти)" Муньос Игнасио Мерино можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Муньос Игнасио Мерино

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)Чтение Дон КихотаМонахи, пересекающие бродПоследнее
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Золото гор №20Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Пещеры

Сосульки-сталактиты внутри ледяной пещерыЧудесный вид из пещеры на лазурное море (Айя-Напа, Кипр)Свет в конце тоннеля ледяной пещеры Мер-де-Глас (Франция)Ледяной грот на острове Ольхон (Байкал, Россия)Очень красивый неоновый свет, исходящий от светлячков, в знаменитой пещере Светлячков Вайтомо (Новая Зеландия)Женщина-турист любуется полётом воздушных шаров над горной долиной в Каппадокии (Турция)Видение Ада (Ад)Красивые морские пещеры и лазурное море на острове Закинф (Греция)Прекрасный вид из пещеры на водопад в тропических лесах Национального парка Кхао Яй (Тайланд)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Стиль: Костумбризм

Продажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)НадзирателиХристофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)Пейзаж (Европейская деревня)Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
Смотреть все

Национальность: Перуанская

Черное солнцеПродажа титулов (Дом ростовщика)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)АнабазаПисарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)Чтение Дон Кихота
Смотреть все