8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Вот жених прибывает Николаос Гизис

Aртикул 431841D Николаос Гизис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 80x80 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Вот жених прибывает" Николаос Гизис.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Вот жених прибывает" Николаос Гизис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Николаос Гизис

Весенняя симфонияКлятваОбручение детейАрхангел, учись для основания верыПосле разрушения Псары
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйОхота на кабанаЛисток в круге №2Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Равновесие созидания (Balance of creation)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Видение отроку Варфоломею
Смотреть все