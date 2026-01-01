8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Зеленая блузка Пепло Сэмюэл

Aртикул 430860D Пепло Сэмюэл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 110x113 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Зеленая блузка" Пепло Сэмюэл.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Зеленая блузка" Пепло Сэмюэл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Пепло Сэмюэл

Черная БутылкаРозовые розы, китайская вазаНатюрморт №27Натюрморт: яблоки и баночкаНатюрморт №28Натюрморт с дынейЛодки на РоянНатюрморт с грушами и рюмкойИона Пейзаж: Скалы
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной рамеИллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаЯркая иллюстрация солнца с расходящимися лучами на голубом фонеЧерная БутылкаЯркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиДинамичный плакат в стиле арт-деко с танцевальной парой и девушкой на геометрическом фоне
Смотреть все