8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Вашингтон и его генералы в Йорктауне Пил Джеймс

Aртикул 435120D Пил Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 51x36 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Вашингтон и его генералы в Йорктауне" Пил Джеймс.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Вашингтон и его генералы в Йорктауне" Пил Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Пил Джеймс

Натюрморт с овощамиНатюрморт с фруктами №10Натюрморт: Бальзам Яблоко и ОвощиГорацио ГейтсМарта Стюарт УилсонВечеринка удовольствий у мельницы
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Река в лесу №5Над вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Тематика: Мельницы

Старая мельницаЗакат в степиМельница у реки (A Windmill by a River)Пейзаж с водяной мельницейПрекрасный город Ия с бело-голубыми домами и мельницами на побережье Эгейского моря (о.Санторини, Греция)Мельница и стог сенаТелега с двумя лошадьми возле мельницыМельница (Mill) №18Мельница (Mill) №6
Смотреть все

Тематика: Военные

Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНаше дело правое, мы победилиВенецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыПобеда (Victory)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")БаянС пакетом (With the Service)Солдаты на маршеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Вилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЯлтинская бухта с горами Магоби и Ай Петри.Яркий приморский пейзажЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Южные уступы, Апплдор
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Маяк (Lighthouse)Цветочный рынокВесенний сад
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной рамеИллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаЯркая иллюстрация солнца с расходящимися лучами на голубом фонеЧерная БутылкаЯркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиДинамичный плакат в стиле арт-деко с танцевальной парой и девушкой на геометрическом фоне
Смотреть все