8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Леди Грант, жена сэра Джеймса Гранта, Bt. Цоффани Иоганн

Aртикул 423212D Цоффани Иоганн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x65 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Леди Грант, жена сэра Джеймса Гранта, Bt." Цоффани Иоганн.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Леди Грант, жена сэра Джеймса Гранта, Bt." Цоффани Иоганн можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Цоффани Иоганн

Королева Шарлотта (1744-1818) с двумя старшими сыновьямиЛунная сцена индийских фигур и слонов среди баньянов, Верхняя Индия (вероятно, Лакхнау)Джон, четырнадцатый лорд Уиллоуби де Брок и его семьяСемья Гор с Джорджем, третьим графом КуперомКоролевская Академия ИскусствУмирающий индус, принесенный в реку ГангСемья сэра Уильяма ЯнгаДети ЛавиНеизвестный мужчина, возможно, Чарльз Горинг из Вистона (1744-1829), стрелял со своим слугой
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIБивак (1709-1710)Качели №8Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все