8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Доисторический каменный круг на кургане, обширный ландшафт за его пределами Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм

Aртикул 431939D Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 83x67 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Доисторический каменный круг на кургане, обширный ландшафт за его пределами" Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Доисторический каменный круг на кургане, обширный ландшафт за его пределами" Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Тишбейн Иоганн Генрих Вильгельм

Трубочист по крышам ГамбургаГете в римской КампаньиДоисторический каменный круг на кургане, обширный ландшафт за его пределамиМужская стойкость
Смотреть все

Тематика: Камни

Пять человек толкают глыбу камнязаход солнцаИона и КитВашингтон пересекает ДелавэрКамни в лесу. ВалаамБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)На запад курс империи идет своим путем (изучение фресок, Капитолий США)КамнеломСерпентарский пейзаж с шествием волхвов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиНаполеон на Большом Сен-Бернарде"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездТрубочист по крышам ГамбургаЗамок на берегу реки
Смотреть все