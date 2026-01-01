8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Без названия Соза-Кардозу Амадеу

Aртикул 431259D Соза-Кардозу Амадеу
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x82 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Без названия" Соза-Кардозу Амадеу.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Без названия" Соза-Кардозу Амадеу можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Соза-Кардозу Амадеу

печальПрыжок кроликаД. КихотПеред бегомБез названия (Натюрморт)Без названия (Горы)ШлюпСломанный бриллиантовый кристалл сердцаПарижские кафе
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангела
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №259Черный квадратКомпозиция (Composition) №51
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахДве кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Поле с маками (Field with poppies)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Арт композиция №90Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Гитара на столе (1915)Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Натюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все