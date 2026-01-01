8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Лошадь со слабо нарисованным всадником, идущая налево Сеймур Джеймс

Aртикул 434605D Сеймур Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 114x88 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Лошадь со слабо нарисованным всадником, идущая налево" Сеймур Джеймс.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Лошадь со слабо нарисованным всадником, идущая налево" Сеймур Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Сеймур Джеймс

Лошадь в профильБорзая, выходящая налевоБегущий заяц с ушимиДве лошади рыщут в упряжкеЛеди и джентльмен едутВсадники и гончие в открытом ландшафтеОхотники с гончими и крадущимся зайцем [recto]Портрет всадникаЭскизы мерина
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаДве влюбленные лошадиКоляска на скачках (1869)Лошади у крыльцаАрт лошадь в стиле мастихин №11Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваАвантюристНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВсадник на коне перепрыгивает через барьерОхота на лисСкачущий всадник с кнутом под мышкойЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошади
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегПейзаж с Ацисом и ГалатеейЛошадь в профильОхота на лисСкачущий всадник с кнутом под мышкой
Смотреть все