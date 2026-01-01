8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Пришвартованный восточный индиец, маленькие лодки рядом, другие лодки дальше Праут Сэмуел

Aртикул 434257D Праут Сэмуел
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 114x82 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Пришвартованный восточный индиец, маленькие лодки рядом, другие лодки дальше" Праут Сэмуел.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Пришвартованный восточный индиец, маленькие лодки рядом, другие лодки дальше" Праут Сэмуел можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Художник: Праут Сэмуел

Тематика: Лодки

Тематика: Корабли

Тематика: Побережье

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Романтизм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

