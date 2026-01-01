8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Рувим [Бытие 49: 3-4], из серии «Двенадцать патриархов» Хемскерк Мартен

Aртикул 430572D Хемскерк Мартен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x36 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Рувим [Бытие 49: 3-4], из серии «Двенадцать патриархов»" Хемскерк Мартен.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Рувим [Бытие 49: 3-4], из серии «Двенадцать патриархов»" Хемскерк Мартен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Художник: Хемскерк Мартен

Тематика: Мужчины

Тематика: Фонтаны

Тематика: Обнаженные

Тематика: Мать и дитя

Жанры: Пeйзaж

Век: 16-й век

Национальность: Голландская

Графика: Рисунок

Стиль: Маньеризм

