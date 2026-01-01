8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Спуск Рафаэль Менгс Антон

Aртикул 411533D Рафаэль Менгс Антон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x52 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Спуск " Рафаэль Менгс Антон.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Спуск " Рафаэль Менгс Антон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Рафаэль Менгс Антон

Автопортрет III
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)Поцелуй дьявола и ангелаДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Рождество Христово (1665-1670)РаспятиеИскушение Христа дьяволом (1596-1653)Иисус и маленький Иоанн КрестительИисус в терновом венцеИисус среди врачейХристос, увенчанный тернием
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Богоматерь Нежности к злым сердцамСтрашный судИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Национальность: Чешская

Пионы №16Девушка с тарелкой с народным мотивом (1920)Женщина и маргаритки Четыре сезона - Осень (Four seasons-autumn)УТРО Цветущая вишня (cherry blossoms)Праздник Свантовита на острове Рюген (1912 г.)Девушка (Girl) №6Натюрморт с кувшином из сельди, олова и керамики
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиНаполеон на Большом Сен-Бернарде"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездТрубочист по крышам ГамбургаЗамок на берегу реки
Смотреть все