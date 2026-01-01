8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Милберн Пеннибэгс из Монополии в Дубае Алек Монополия

Aртикул 52267C Алек Монополия
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 53x71 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Милберн Пеннибэгс из Монополии в Дубае" Алек Монополия.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Милберн Пеннибэгс из Монополии в Дубае" Алек Монополия можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Алек Монополия

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиСкрудж Макдак ныряет в монетыМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегБренды в монополииПеннибэгс из Монополии за рулем кабриолетаМилберн Пеннибэгс на пути к самолетуКубик Рубик
Смотреть все

Тематика: ОАЭ

Мечеть шейха Зайда (The mosque of Sheikh Zayed Road)Удивительная панорама ночного Дубая красиво подсвеченными небоскрёбами и дорожной развязкойДубайДубай (Dubai) №2ОАЭ (UAE)Футуристический пейзаж с самыми высокими небоскребами в мире и огнями скоростной магистрали (Дубай, ОАЭ)Отель — ВолнаПейзаж ДубаяОАЭ (UAE) №2
Смотреть все

Тематика: Доллары

Три обезьяны в очках с долларамиДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак купается в деньгахМилберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиДенежный арт и золотой бык №13Supreme СкруджМонополия и Скрудж Макдак100 долларовПеннибэгс за рабочим столои
Смотреть все

Тематика: Монополия

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегБренды в монополииПеннибэгс из Монополии за рулем кабриолетаМилберн Пеннибэгс на пути к самолетуКубик РубикПеннибэгс в банке Campbell
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Графика: Граффити

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиСкрудж Макдак ныряет в монетыГраффити медведьМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиЧереп в кепкеМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегГраффити рыбыГраффити девушка
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все