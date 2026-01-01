8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Прыжок к Луне

Aртикул 53151D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 86x129 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Прыжок к Луне" .

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Прыжок к Луне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Бизнес

Скрудж Макдак ныряет в монетыСкрудж ныряет в монетыДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак считает долларыСкрудж на лыжах внутри хранилища денегЯ всё могуКоллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеДенежный арт и золотой бык №13Supreme Скрудж
Смотреть все

Тематика: Коллажи

Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеКоллаж из газетных вырезок12 месяцевКоллаж рок гитараБольДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериЗабавный красочный коллаж в кислотных тонах с галлюциногенными грибами в геометрических фигурах Яркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фоне
Смотреть все

Тематика: Луна

Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьГималайский пейзажМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Золотая Луна №3Лунный светКруглые формы. Солнце и ЛунаВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Смотреть все

Тематика: Мотивационные

Я всё могуМотивационный плакат с надписью Не останавливайся, когда ты усталЭйнштейн и лампочкаМотивационный котВремя - деньгиЛидер рисует путьНикогда не сдавайсяДинозаврикПеннибэгс за рабочим столои
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все