Модульная картина Суриков Василий Переход Суворова через Альпы в 1799 году от 7870

Aртикул 16543D Суриков Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 86x115 см

  • В нашей компании Вы можете купить модульная картина Переход Суворова через Альпы в 1799 году Суриков Василий по цене от 7870 руб., мы также сможем изготовить продукцию и по Вашим индивидуальным размерам. В нашей команде работают профессиональные художники и оформители, современное полиграфическое и багетное оборудование. Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня, картины маслом 4 рабочих дня, есть услуга экспресс-изготовления. Сотни видов багетных рам и паспарту по нашему каталогу и каталогу поставщиков.


    Заказать модульная картина Переход Суворова через Альпы в 1799 году на стену можно онлайн на сайте или по телефону. Такая работа станет прекрасным украшением любого интерьера. Купить данную работу Вы можете как с доставкой, так и самовывозом из нашего офиса. Оплата: наличными при получении, на основе платежной ссылки или на р/с для юридических лиц.

Художник: Суриков Василий

Тематика: Военные

Тематика: Исторические личности

Жанры: Исторический

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

