8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II) Крюгер Франц

Aртикул 64556B Крюгер Франц
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 51x41 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II)" Крюгер Франц.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II)" Крюгер Франц можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Крюгер Франц

Парад в Берлине
Смотреть все

Тематика: Всадники

ВсадницаТри богатыряКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Портрет БарбарыНаполеон на Большом Сен-БернардеБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроМулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся
Смотреть все

Тематика: Исторические личности

Людовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Великий князь Владимир выбирает веру (Grand Duke Vladimir chooses faith)Миропомазание императора Николая Александровича (Confirmation of the Emperor Nicholas Alexandrovich)Выбор невесты царём Алексеем МихайловичемСмерть Камиллы, сестры ГорацияСидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате (The seat of Tsar Mikhail Fyodorovich with Boyars in his sovereign's room)Портрет С.А.Соболевского
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все