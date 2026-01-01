8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Портрет Монро с алыми губами

Aртикул 54358C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 55x83 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Портрет Монро с алыми губами" .

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Портрет Монро с алыми губами" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Монро Мерилин

Мэрилин Монро на красном фонеМэрилин Монро с сигаретойМонро Мерилин №9Мэрилин Монро в стиле поп-артМэрилин Монро в стиле ЛихтенштейнМонро Мерилин (Marilyn Monroe) №12Marilyn Monroe в стиле мастихинМонро Мерилин №11Мэрилин Монро на розовом фоне
Смотреть все

Тематика: Красота, мода, фитнес

Девушка в шляпе просит быть потише4 огненные девушкиДевушка арт стиль №33Девушка и красные брызги №35Мёд на губахАфриканские губыМолодая Женщина Пудрится-1Девушка в круглых неоновых очкахДевушка в воде №2
Смотреть все

Тематика: Губы

Девушка в шляпе просит быть потишеЛайм во ртуУлыбка в стиле поп-артМулатка №8Губы на чёрном фонеГубы с зубами в стиле поп-артДевушка в оранжевых очкахГубы вместо головыЗолотые губы на темном фоне
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все