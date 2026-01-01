8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Пастухи со своим стадом на закате (1859) Айвазовский Иван

Aртикул 18540DАйвазовский Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 83x52 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Пастухи со своим стадом на закате (1859)" Айвазовский Иван.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Пастухи со своим стадом на закате (1859)" Айвазовский Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Айвазовский Иван

Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнВенеция на закате (1873)Буря на море (Storm at sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартВсё в прошломПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12
Смотреть все

Тематика: Домашний скот

Закат в степиМолодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)Иерусалим с Масличной горыТри свиньи возле забораПовозки с волами в украинской степи (1888)Неаполитанская овчаркаСкотный рынок Стадо коровВодопой (The Watering Place)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаКрасные цветки на фоне озера и закатаДевятый вал (с цветокоррекцией)Африканский пейзаж на закате
Смотреть все

Тематика: Пастухи

Пастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Погонщик с верблюдомПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)ПастушкиВозвращение стада, ЛаренХор охотников и пастуховПоклонение пастухов; verso: эскизыНаемный пастырь
Смотреть все

Тематика: Овцы

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Агнец Божий (1639)Пастушка (1750-1752)Две овцыПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Девочка с овцойВозвращение стада (Return of the Herd)Собака и овцы (Dog and Sheep)Наши английские побережья, 1852 («Заблудшие овцы»)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореРожьИтальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляДевятый валЛетомУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все