8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Подготовка к балету (1909) Фишер Поль Густав

Aртикул 57464CФишер Поль Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x52 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Подготовка к балету (1909)" Фишер Поль Густав.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Подготовка к балету (1909)" Фишер Поль Густав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Фишер Поль Густав

Осенний пейзаж (Autumn Landscape) №3Вечерняя прогулка по бульваруКопенгаген зимойТорговцы цветами (Florists)Продавцы цветов у доктора Луизы Бро (большинство королев Луизы) в КопенгагенеЧто происходит в Копенгагене (1899 г.)Свинья с брёндомНа пляже, Фальстербро (1909)В Лилль Пассиар (1903)
Смотреть все

Тематика: Балет

Голубые танцовщицыТри танцовщицы (1903)Танцовщицы (1885)Репетиция (1873 - 1878)Балерина в позе лебедя и красных пуантахБалерина играет на скрипкеТанцевальный класс (1874)Кулисы Парижской оперы (1889)Балет №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуИисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Больная девушка (The sick girl)У постели больногоМальчики купаются в Скагене. Летний вечер
Смотреть все