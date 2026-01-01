8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина В Туине или Теннисная вечеринка (1889) Рейссельберге Тео ван

Aртикул 58291DРейссельберге Тео ван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x42 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "В Туине или Теннисная вечеринка (1889)" Рейссельберге Тео ван.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "В Туине или Теннисная вечеринка (1889)" Рейссельберге Тео ван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Рейссельберге Тео ван

Большие облакаРыба-скорпион и омары в аквариумеДерево на берегу моряСкалы у моряСосна уземного моря на закате (1915)Лунный свет в Булонь-сюр-Мер (Лунный свет в Булонь-сюр-Мер)Портрет СильвииЛуи ФуллерПрибрежные сцены (Coastal Scene)
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркЛетний садОколо дачиБабушкин садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниНочной город №35Итальянский пейзажКоляска на скачках (1869)
Смотреть все

Тематика: Активный отдых

Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)Жмурки (1775-1780)Детские игры (с цветокоррекцией)СалкиМаленький Нимрод (A Little Nimrod)Люди катаются на лыжах (People skiing)КупальщикиЛес Вальдо Ньелло, КорсикаОтдых в горах и ретро-автомобиль
Смотреть все

Тематика: Теннис

ТеннисДевушки с ракетками (Girl with racket)Турнир
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляДевятый валЛетомУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМорской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-Мер
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Две прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияТриумф ВенецииПобеждённые. ПанихидаПохищение ЕвропыДолгожданная встречаПоследний день ПомпеиДиана и Купидон
Смотреть все