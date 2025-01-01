8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Пляж на фоне гор

Aртикул 81927C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x61 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Пляж на фоне гор" .

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Пляж на фоне гор" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаБолото. ЖуравлиНад вечным покоемАрт природаФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Пляжи

Море и пляжПляж с нависающими пальмамиДевушка на пляже №4Ракушки на берегуВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах закатаРакушка на берегу моряБунгало и пальмы в океанеМост на пляжеМорское побережье
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Пейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат над Ялтой (1861 г.)Африканский пейзаж на закатеВенеция на закате (1873)Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах заката
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Яркий приморский пейзажВилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. На морском побережьеЮжные уступы, Апплдор
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииОбезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиПодвесной канатный мост в тумане
Смотреть все