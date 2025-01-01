8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Группа IX-SUW, Лебедь, № 9 (1915 г.) Хильма аф Клинт

Aртикул 82227C Хильма аф Клинт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x91 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Группа IX-SUW, Лебедь, № 9 (1915 г.)" Хильма аф Клинт.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Группа IX-SUW, Лебедь, № 9 (1915 г.)" Хильма аф Клинт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хильма аф Клинт

Группа IX, SUW, Лебедь, № 1 (1915 г.)Группа IX,SUW, № 17. Лебедь, № 17 (1914-1915)Лебедь, № 10, Группа IX-SUW (1915)Лебедь, № 12, Группа IX-SUW (1915)Эволюция, № 15, Группа IV, Семиконечные звезды (1907 г.)Группа IX, СУВ № 12, Лебедь № 12 (1915 г.)Пшеница и полынь (1922)Эволюция, № 13, Группа VI (1908)
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеПарусник минимализм №3
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияАбстракция бирюзово-золотаяКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Шведская

Лиса с лисятами (A fox with cubs)Заяц зимой (Hare in winter)Охота на зайца (Hunting for the hare)Подсолнухи (Sunflowers) №5Кошка охотится на птиц (The cat hunts birds)Озеро осеньюЛисица (Fox)ЗаяцОхота (Jagare och grasander)
Смотреть все