8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Натюрморт с зайцем, цаплей и другими птицами (1630 – 1652) Элиас Вонк

Aртикул 82381D Элиас Вонк
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 92x100 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Натюрморт с зайцем, цаплей и другими птицами (1630 – 1652)" Элиас Вонк.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Натюрморт с зайцем, цаплей и другими птицами (1630 – 1652)" Элиас Вонк можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Элиас Вонк

Мертвые птицыСтенд с овощами и зайцем (1640)Натюрморт собственные мертвыми птицами (ок. 1640 - ок. 1652)Натюрморт с лебедем, спаржей, дичью и овощами
Смотреть все

Тематика: Охотничьи трофеи

Осетр (Sturgeon)Натюрморт с мертвым зайцем и птицамиСобака после охоты (The dog after hunting)Натюрморт с дичью и птицейДве собаки и охотничьи трофеи (Two dogs and hunting trophies) №2Натюрморт с мертвыми птицами, клеткой и сетьюСобака после охоты (The dog after hunting)Собаки и охотничьи трофеи (Dogs and hunting trophies)Натюрморт с фруктами (A Still Life with Fruit)
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаПтицы в цветахФеникс (Phoenix)Птица сойкаОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойНатюрморт с мертвым зайцем и птицами
Смотреть все

Тематика: Зайцы и кролики

Натюрморт с мертвым зайцем и птицамиМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЗаяц в очкахКролик хипстерЗаяц и цветыБегущий заяц с ушимиЗаяц с пионамиПара кроликовКролик хипстер №2
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Девушка с жемчужной сережкойМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все