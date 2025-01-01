8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Ветка сосновой шишки (1935) Сергей Чехонин

Aртикул 82552D Сергей Чехонин
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 122x91 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Ветка сосновой шишки (1935)" Сергей Чехонин.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Ветка сосновой шишки (1935)" Сергей Чехонин можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сергей Чехонин

Натюрморт с хризантемами, колокольчиками, васильками и ромашками в белой вазе (1926)Вид на деревню с террасы (1933)Крестьянин и домовойПортрет госпожи К. Ворахновской в ​​Останкинском дворцеТеатральная декорацияТанцоры (1932)Гортензии в вазе (1935)Дизайн головного убораДизайн головного убора (2)
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКомпозиция (Composition) №186Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))ПшеницаЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)РастениеРоса на травеКрасные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Ели и елки

Еловый лес IКрасивый пейзаж с туманом в еловом лесуЗимнее волшебство в новогоднюю ночь - Дед Мороз мчится по ночному небу на нартахМонохромный пейзаж с высокими горами, лесом и отдельными елями на первом планеЗолотые лучи утреннего солнца в мистическом дремучем лесу с огромными валунамиЗимний пейзаж с рекой, елями, берёзами и мостом - тихое утроЕлкиЗимний пейзаж №36Зимняя ель (Winter fir)
Смотреть все

Тематика: Баня

Купание красного коняВаннаСплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Купальщицы №15Академия художествБанные веникиНеправильная позиция !!!После ванны — Женщина вытираетсяПосле бани
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все