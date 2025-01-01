8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Единственный цветок (1934) Анри Ле Сиданер

Aртикул 83573C Анри Ле Сиданер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 90x72 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Единственный цветок (1934)" Анри Ле Сиданер.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Единственный цветок (1934)" Анри Ле Сиданер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Ле Сиданер

Канал в Брюгге, зима (1899 г.)Канал осени (Жизор) (1913)Соляная лодка (1919)Кафе на берегу озера (1937)Старый фавн (1926)Гортензии (1918)Ле Барк в Ла-Рошели (1923)Старый дом, Трегье (1913 г.)Зелёная аллея (1905 г.)
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Итальянский дворик №6МартИтальянский дворик №9Уютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУмбрийская долинаИтальянский дворик №26
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиИрисы (спереди)Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в AintreeЧерный парусник в стиле Ван Гога
Смотреть все