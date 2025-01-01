8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Соляная лодка (1919) Анри Ле Сиданер

Aртикул 83618C Анри Ле Сиданер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x72 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Соляная лодка (1919)" Анри Ле Сиданер.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Соляная лодка (1919)" Анри Ле Сиданер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Ле Сиданер

Канал в Брюгге, зима (1899 г.)Канал осени (Жизор) (1913)Кафе на берегу озера (1937)Старый фавн (1926)Гортензии (1918)Ле Барк в Ла-Рошели (1923)Старый дом, Трегье (1913 г.)Зелёная аллея (1905 г.)Место водопьющих, Экс-ле-Бен (1937)
Смотреть все

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаВенеция (Venice) №19Санкт-Петербург №120Венеция №60По каналам ВенецииКонтрастная ВенецияАмстердам (Amsterdam) №11Канал в Венеции №3Венеция №5
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Каноэ с веслом на мелководье бурной реки
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Яркий приморский пейзажПортофиноВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Деревня у озераКрасочные традиционные французские дома в КолмарЮг ФранцииНоябрь в ПарижеЛетняя аллея вдоль моря
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиИрисы (спереди)Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в AintreeЧерный парусник в стиле Ван Гога
Смотреть все