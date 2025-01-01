8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Летающая кукушка Хокусай Кацусика

Aртикул 84973D Хокусай Кацусика
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 124x62 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Летающая кукушка" Хокусай Кацусика .

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Летающая кукушка" Хокусай Кацусика можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хокусай Кацусика

Парчовая ракушкаРакообразныеДракон, выходящий из облаковОболочка канавыЛюбование цветением сакуры в Готеньяме.СуругадайФудзи с перевала Мисима, провинция КосюРека Сумида в снегуВсе виды камней Агат
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаПтицы в цветахФеникс (Phoenix)Птица сойкаОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойНатюрморт с мертвым зайцем и птицами
Смотреть все

Тематика: Японская

Гора Фудзияма и сакураДевушка-самурай в маске с мечом на фоне красного кругаЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Сакура №5Журавли (Cranes)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Графика: Гравюры

В магазине (The store)Осетр (Sturgeon)Смертные грехи (Mortal sins)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Охота на волка (1603-1665)Инцидент (Incident)Нимфа, едущая верхом на сатиреДве овцы
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Сакура №5Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)
Смотреть все

Стиль: Укиё-э

Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Карп (1850) (Carp)Гора Фудзи и дракон (1879) (Mt. Fuji And Dragon)
Смотреть все