8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Натюрморт с лампой и бутылкой Фернандо Ботеро Ангуло

Aртикул 85009D Фернандо Ботеро Ангуло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 96x122 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Натюрморт с лампой и бутылкой" Фернандо Ботеро Ангуло.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Натюрморт с лампой и бутылкой" Фернандо Ботеро Ангуло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фернандо Ботеро Ангуло

МонализаВнутриКантри-концертНатюрморт с гитаройФруктыЭсмеральдеросУрок игры на гитареКолумбийскийСпящий президент
Смотреть все

Тематика: Предметы

Венецианский театральные маскиЦветные карандашиНатюрморт (Still life) №14Швейная машинка на столеНеоновый пистолет и кактусыРозовая швейная машинкаРазноцветные перья №2Натюрморт с черепом, книгами, флейтой и трубкой (1632–1660)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все