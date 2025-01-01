8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Урок игры на гитаре Фернандо Ботеро Ангуло

Aртикул 85042D Фернандо Ботеро Ангуло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 149x114 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Урок игры на гитаре" Фернандо Ботеро Ангуло.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Урок игры на гитаре" Фернандо Ботеро Ангуло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фернандо Ботеро Ангуло

МонализаВнутриКантри-концертНатюрморт с гитаройФруктыЭсмеральдеросКолумбийскийСпящий президентНатюрморт-1
Смотреть все

Тематика: Обучение музыке

Девушки играют на духовых инструментах - валторне и саксофонеДевочка играет на флейтеДевушка играет на ударной установкеСчастливые мама и дочка играют на фортепианоДевушки играют на музыкальных инструментахМужчина играет на саксофонеМолодой человек играет на ударной установке №2Молодой человек играет на скрипкеСчастливые мама и дочка играют на гитаре
Смотреть все

Тематика: Игра на инструментах

Игра на гитаре №3Аллегория музыки (Allegory of Music)Гусляры (1896)Лягушка играет на гитареБалерина играет на скрипкеКонцерт флейты (Flute concerto)Эмма за фортепианоДжаз бэндЛюбовь (Love)
Смотреть все

Тематика: Гитара

Игра на гитаре №3Коллаж рок гитараГитара и газета (1925)Натюрморт с гитарой, 1913Скелет с гитаройЛягушка играет на гитареГитара на столе (1915)Гитара в передней части моря (1925)Гитара (Guitar) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все