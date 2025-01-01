8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Святая Мария Магдалина у подножия Креста Делакруа Эжен

Aртикул 85134C Делакруа Эжен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 61x80 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Святая Мария Магдалина у подножия Креста" Делакруа Эжен.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Святая Мария Магдалина у подножия Креста" Делакруа Эжен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Делакруа Эжен

Лошади, выходящие из моряХристос, спящий во время буриЛошадь, привязанная к столбуГеркулес и АлкестидаЛев и змеяСмерть Лары (главный вид)НатчезАгония в садуОвидий среди скифов
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

ВаннаВанна (Le bain)Туалет (1888)ДанаяКупальщицы №20КупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1Алтарь ДионисаНимфы на рассвете
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеРождество Христово (1665-1670)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Иисус в терновом венцеХристос, увенчанный терниемИисус и маленький Иоанн КрестительРаспятиеСтрашный суд
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыТайная вечеря (Lord's Supper)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все