8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Лев и змея Делакруа Эжен

Aртикул 85182C Делакруа Эжен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 60x50 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Лев и змея" Делакруа Эжен.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Лев и змея" Делакруа Эжен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Делакруа Эжен

Лошади, выходящие из моряХристос, спящий во время буриЛошадь, привязанная к столбуГеркулес и АлкестидаСмерть Лары (главный вид)НатчезАгония в садуОвидий среди скифовБой Гяура и Хасана
Смотреть все

Тематика: Львы

Даниил в логове львовЛев в очкахЛев и львица №2Голова рычащего льва на чёрном фонеНеблагодарный человек (1917)Охота на льваЛев капитан корабляЛев и львицаРоскошный лев с голубыми глазами на чёрном фоне
Смотреть все

Тематика: Змеи

Скелет змеиНеблагодарный человек (1917)Чёрно-белый силуэт гремучей змеи на белом фоне в виде красивой виньеткиЗмея Табл.058 (1777 г.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Моисей и медный змей (1580-1633)Бой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийБожье проклятиеЗмея
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Французский кот с виномВатерлооМедвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Птицы (Birds) №5Даниил в логове львов
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все