8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Закат, Веве, Швейцария Курбе Гюстав

Aртикул 85409D Курбе Гюстав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 123x98 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Закат, Веве, Швейцария" Курбе Гюстав.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Закат, Веве, Швейцария" Курбе Гюстав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Курбе Гюстав

Волна-7Охотничьи собаки с мертвым зайцемСнегЗакрытые лесаИсточник ЛуКедровое дерево в ОтвилеТреллисСкала Ораге, долина Мезьер, ДуГрот Сарразин возле Нанс-су-Сент-Анн
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаБолото. ЖуравлиНад вечным покоемАрт природаФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат над Ялтой (1861 г.)Африканский пейзаж на закатеВенеция на закате (1873)Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах заката
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Яркий приморский пейзажВилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. На морском побережьеЮжные уступы, Апплдор
Смотреть все

Тематика: Камни

Стена ПлачаПять человек толкают глыбу камняИона и Китзаход солнцаВашингтон пересекает ДелавэрКамнеломХорошие камни и плохие камниКамни в лесу. ВалаамБукет деревьев с камнями (Стенд деревьев с камнями)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все