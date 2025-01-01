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Модульная картина Искушение и падение Евы (Иллюстрация к «Потерянному раю» Мильтона) Блейк Уильям

Aртикул 86428D Блейк Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 94x122 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Искушение и падение Евы (Иллюстрация к «Потерянному раю» Мильтона)" Блейк Уильям.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Искушение и падение Евы (Иллюстрация к «Потерянному раю» Мильтона)" Блейк Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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