8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Дымчатый причал

Aртикул 89350D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 149x99 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Дымчатый причал" .

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Дымчатый причал" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая водаНад вечным покоемОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Туман

Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Подвесной канатный мост в туманеЛес в туманеДерево на ветру в туманеТуман над озеромПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеКрасивый пейзаж с туманом в еловом лесуВпечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Замок в тумане №2
Смотреть все

Тематика: Причалы

Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Черноморское побережьеПричал (Berth)Каждый день - это шанс, чтобы стать лучше. Не потеряй этоПричал у берега океана (Berth)Девушка на причале (Girl on quay)Причал лодокКорабли викингов в порту Роскилле (Дания)Причал лодок
Смотреть все

Тематика: Туман в горах

Подвесной канатный мост в туманеПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем туманеТуман над лесом №2Туманные горы ИндииТуман над китайской рекой №2Золотой мост во ВьетнамеМонохромный пейзаж с туманом в горах и отражением в озереОсенний лес в тумане (Карловы Вары, Чехия)Ущелье с туманным лесом
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Три обезьяны слушают музыку №15Пионы №266Санкт-Петербург №1214 модные обезьяны в очкахАрт лицо №18Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все