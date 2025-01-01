8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Богоматерь, поклоняющаяся младенцу Христу («Мадонна Раскина») Андреа дель Верроккьо

Aртикул 89758D Андреа дель Верроккьо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 63x89 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Богоматерь, поклоняющаяся младенцу Христу («Мадонна Раскина»)" Андреа дель Верроккьо.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Богоматерь, поклоняющаяся младенцу Христу («Мадонна Раскина»)" Андреа дель Верроккьо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


