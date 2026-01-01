8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Замок в Дании (Castle in Denmark)

Aртикул 74441D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 140x93 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Замок в Дании (Castle in Denmark)" .

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Замок в Дании (Castle in Denmark)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Замок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии Замок в облакахВодный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Замок в тумане №2Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)
Смотреть все

Тематика: Европа

ЧерногорияВид на город на Рейне ( A View of a Town along the Rhine)МонакоПолдень в Альпах (Afternoon in the Alps)Морской пейзаж №3Будапешт, здание парламента (Budapest, parliament building)Хорватия (Croatia)Парламент Венгрии (The Parliament of Hungary)Фантастический пейзаж с лесами и водопадами в Национальном парке Плитвицкие озера (Хорватия)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиПейзаж в Швейцарии
Смотреть все