8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Заяц Лильефорс Бруно

Aртикул 80334DЛильефорс Бруно
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 113x80 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Заяц" Лильефорс Бруно.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Заяц" Лильефорс Бруно можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Лильефорс Бруно

Лиса с лисятами (A fox with cubs)Заяц зимой (Hare in winter)Кошка охотится на птиц (The cat hunts birds)Охота на зайца (Hunting for the hare)Охота (Jagare och grasander)Лисица (Fox)Лисье семейство (Fox family)Гра Андерсон (Grasander)Джейс
Смотреть все

Тематика: Дикие животные

СурикатыЗаяц зимой (Hare in winter)ВыдраОхота на зайца (Hunting for the hare)Скелет хамелеонаЛаскаАфриканские животные .Газели (Gazelle)Глаз рептилии
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в ШвейцарииЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуВатерлооФранцузский кот с виномСмелый блеф 2-я версияСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Собаки играют в бильярд №2
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуИисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Шведская

Лиса с лисятами (A fox with cubs)Заяц зимой (Hare in winter)Завтрак под Большой БерёзойКошка охотится на птиц (The cat hunts birds)Подсолнухи (Sunflowers) №5Охота на зайца (Hunting for the hare)Озеро осеньюОхота (Jagare och grasander)Дорога в лесу (The road in the woods) №3
Смотреть все