8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Обручение Валдес Жуан

Aртикул 90429DВалдес Жуан
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 86x111 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Обручение" Валдес Жуан.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Обручение" Валдес Жуан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Валдес Жуан

Непорочное зачатие
Смотреть все

Тематика: Христианство

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Явление Христа народуСвятая Русь (Holy Russia)Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Заговор Юлия ЦивилисаХристос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)Крещение Господне (Epiphany)
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Две женщины у окна (1655-1660)Даниил в логове львовПрометей прикованныйМедвежья охота (1639-1640)Ночной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Одуванчик в стиле винтажАгнец Божий (1639)Обнаженная женщина Бело-золотой цветок на белом фонеПосле купания (1916)Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судВавилонская башня (с цветокоррекцией)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Видение отроку Варфоломею
Смотреть все