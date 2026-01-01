8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Кузьма Минин Репин Илья

Aртикул 38125BРепин Илья
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 51x26 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Кузьма Минин" Репин Илья.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Кузьма Минин" Репин Илья можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Репин Илья

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаВенчание Николая II и великой княжны Александры ФедоровныКакой простор! (What freedom! )ПахарьНе ждалиБорис Годунов у Ивана ГрозногоИисус в терновом венцеПавлов в операционном зале
Смотреть все

Тематика: Исторические личности

Людовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Великий князь Владимир выбирает веру (Grand Duke Vladimir chooses faith)Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате (The seat of Tsar Mikhail Fyodorovich with Boyars in his sovereign's room)Миропомазание императора Николая Александровича (Confirmation of the Emperor Nicholas Alexandrovich)Смерть Камиллы, сестры ГорацияВыбор невесты царём Алексеем МихайловичемПриезд царей Петра и Иоанна (The arrival of the kings Peter and John)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Черные кувшинкиГолубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляДевятый валЛетомУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все