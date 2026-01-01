8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Святой Петр рвет свои одежды (1515-1516) Рафаэль Санти

Aртикул 207293CРафаэль Санти
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x55 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Святой Петр рвет свои одежды (1515-1516)" Рафаэль Санти.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Святой Петр рвет свои одежды (1515-1516)" Рафаэль Санти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Рафаэль Санти

Афинская школа (The School of Athens)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаАфинская школаМария с младенцем, Иоанном Крестителем и младенцем Иисусом Христом (Мадонна Терранова) (1505)Коронация Карла ВеликогоВенера и ЮпитерВидение рыцаря (Vision of a Knight)Мадонна с канделябрами (1513)Святой Иероним спасает апостола Силуана и наказывает еретика Сабиниана (1502 - 1503)
Смотреть все

Тематика: Христианство

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Явление Христа народуСвятая Русь (Holy Russia)Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Заговор Юлия ЦивилисаХристос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)Крещение Господне (Epiphany)
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеСтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)МечтыМыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаСтрашный суд
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаСтрашный судЗимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Палата Психеи
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикВенецианские любовникиМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Розы у окна
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейПортрет Виктора ЦояОдуванчики №6Девушка в объятиях рыцаря в доспехахОхота на львов ( A Lion Hunt)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКотята пьющие молоко (Kittens drink milk)Венский конгресс, 1814–15
Смотреть все