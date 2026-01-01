8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Поражение Сеннахирима (1580-1657) Рубенс Питер Пауль

Aртикул 209819CРубенс Питер Пауль
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 83x64 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Поражение Сеннахирима (1580-1657)" Рубенс Питер Пауль.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Поражение Сеннахирима (1580-1657)" Рубенс Питер Пауль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Рубенс Питер Пауль

Даниил в логове львовПрометей прикованныйМедвежья охота (1639-1640)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Ужасы войны (The Horrors of War)Охота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Тематика: Страх

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Даниил в логове львовПоследний день ПомпеиДаниил в логове львов (1603-1665)Цезарь отказывается от головы ПомпеяЗемлетрясение в Рокка ди Папа близ Рима (Earthquake in Rocca di Papa, near Rome)Инцидент (Incident)Самсон и Далила (Samson and Delilah)
Смотреть все

Жанры: Исторический

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Ночной дозорПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Вавилонская башняКрасная площадь (Red Square)Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Две женщины у окна (1655-1660)Даниил в логове львовПрометей прикованныйМедвежья охота (1639-1640)Ночной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовПрометей прикованныйМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Лошади у крыльцаОхота на кабана
Смотреть все

Графика: Гравюры

Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Смертные грехи (Mortal sins)Осетр (Sturgeon)Нимфа, едущая верхом на сатиреВ магазине (The store)Охота на волка (1603-1665)Даниил в логове львов (1603-1665)Две овцы
Смотреть все