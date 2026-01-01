8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Восход (1900) Хомер Уинслоу

Aртикул 211230DХомер Уинслоу
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 114x75 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Восход (1900)" Хомер Уинслоу.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Восход (1900)" Хомер Уинслоу можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Хомер Уинслоу

Линия жизни (1884)Три мальчика в лодке с лобстерами (1875)Две фигуры на берегу моря (1882)После урагана, Багамы (1899)Одинокий рыбак (1889)Красная рубашка, Хомосасса, Флорида (1904)Признак тумана (1885)Папа пришел! (1873)Прилив (1883)
Смотреть все

Тематика: Рыбалка

Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Три мальчика в лодке с лобстерами (1875)РыбачкиРыбаки тянут сетьМоряки, выходящие на берег (1897 г.)Рыбак в лодке на закатеПортрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегуНатюрморт с рыбойУлов дня (The Day's Catch)
Смотреть все

Тематика: Восходы и рассветы

Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Утро в Ялте (1880)Восход солнца над восточным моремРассвет на океане (Sunrise on the ocean)Рассвет в горахРассвет на мореПрощание Колумба перед отправкой в ​​путешествие из Порт-Палоса в Испанию (1892 г.)Рассвет над горами
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореРожьИтальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляДевятый валЛетомУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооСмелый блеф 2-я версияМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Мир Кристины
Смотреть все