8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Неудобная ситуация (1846) Домье Оноре

Aртикул 212061BДомье Оноре
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 46x52 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Неудобная ситуация (1846)" Домье Оноре.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Неудобная ситуация (1846)" Домье Оноре можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Домье Оноре

Улица ТранснонайнСуд, опустошив совещание ...ВосстаниеЧеловек, несущий мешокВремена тяжелые ...Уголовное делоВиноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.Два адвоката беседуютПартер
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеСтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)МечтыМыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун
Смотреть все

Тематика: Ветер

Девушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховПорыв ветраДалматинец и вентиляторЧетыре времени суток ПолденьОпасность ношения юбки во время ветров равноденствия (Опасность ношения пяльц во время внезапного весеннего шторма), табличка 383 из серии Actualités (Новости дня)Зимний ветер (1892) (Blow Blow Thou Winter Wind)Ветер на поле с ирисамиСильный ветер (1797-1858) (Shono from the Fifty-three Stations on Tokaido Highway, Hoeido version)Церковь в Варенжвиле, пасмурная погода
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеУтро стрелецкой казниТри танцовщицы (1903)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляДевятый валЛетомУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелЧерные кувшинкиГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садПервая дуэль
Смотреть все