8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Модульная картина Открытка (1916-1956) (Postcard) Ли Юнг Сеоб

Aртикул 214961BЛи Юнг Сеоб
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x52 см

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Открытка (1916-1956) (Postcard)" Ли Юнг Сеоб.

  1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
  2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
  3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
  4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
  5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
  6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
  7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

Купить модульную картину "Открытка (1916-1956) (Postcard)" Ли Юнг Сеоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Ли Юнг Сеоб

Синяя птица в клетке (1916-1956) (Blue Bird in a Cage)Белый бык (1916-1956) (A White Bull)Два персика (1916-1956) (Two Peaches)Отец и два сына (1916-1956) (A Father and Two Sons)Бык (1916-1956) (A Bull)Мальчик мочеиспускается на птиц и лягушку (1916-1956) (A Boy Urinating, Birds, and a Frog)Луна и вороны (1916-1956) (The Moon and Crows)Вблизи собора (1916-1955) (Vicinity of a Cathedral)Гора и птица (1916-1956) (A Mountain and a Bird)
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Уголок природыДерево (Tree) №2Древо жизни - фрагмент №4Листок в круге №2Золотые птицы летят к солнцуДрево жизни - фрагмент №3Геометрический флюид арт с золотыми линиями
Смотреть все

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахТри обезьяны в наушниках и очках
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореРожьИтальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Авангард

Черный квадратМоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Женщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Точильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13).Утро в деревне после метели (1912)Супрематизм №2Бюро и комната (1913)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуИисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Корейская

Синяя птица в клетке (1916-1956) (Blue Bird in a Cage)Белый бык (1916-1956) (A White Bull)Два персика (1916-1956) (Two Peaches)Отец и два сына (1916-1956) (A Father and Two Sons)Человек на скале смотрит на борющегося драконаБык (1916-1956) (A Bull)Мальчик мочеиспускается на птиц и лягушку (1916-1956) (A Boy Urinating, Birds, and a Frog)Луна и вороны (1916-1956) (The Moon and Crows)Вблизи собора (1916-1955) (Vicinity of a Cathedral)
Смотреть все