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Модульная картина Нахождение младенца Моисея дочерью фараона (The Finding of the Infant Moses by Pharaoh's Daughter) Бренберг Бартоломью

Aртикул 60566D Бренберг Бартоломью
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x66 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Нахождение младенца Моисея дочерью фараона (The Finding of the Infant Moses by Pharaoh's Daughter)" Бренберг Бартоломью.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Нахождение младенца Моисея дочерью фараона (The Finding of the Infant Moses by Pharaoh's Daughter)" Бренберг Бартоломью можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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