8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Похороны анархиста Галли (Funeral of the Anarchist Galli) Карра Карло Дальмаццо

Aртикул 60698B Карра Карло Дальмаццо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 59x46 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Похороны анархиста Галли (Funeral of the Anarchist Galli)" Карра Карло Дальмаццо.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Похороны анархиста Галли (Funeral of the Anarchist Galli)" Карра Карло Дальмаццо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Карра Карло Дальмаццо

Пловцы (Swimmers)
Смотреть все

Тематика: Арт

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеБукет полевых цветов в пастельных оттенках сиреневого, голубого и зелёного цветаНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеРазноцветные лодки на морском берегуКрасивое сочетание волн голубой бирюзы и золотых струек Осколки тонкого стекла - композиция в лёгких оттенках розового и голубого цвета с яркими жёлтыми прожилками Коллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПариж №2Похищение Европы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все