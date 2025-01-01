8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Дом на берегу ручья (The house on the banks of the creek) Деккер Корнелис

Aртикул 60959C Деккер Корнелис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 91x73 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Дом на берегу ручья (The house on the banks of the creek)" Деккер Корнелис .

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Дом на берегу ручья (The house on the banks of the creek)" Деккер Корнелис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Река в лесу №5Закат на море №9Уголок природыБоярышник цветётЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойПоцелуй ИудыДаниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все