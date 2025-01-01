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Модульная картина Двое мужчин играют в карты на кухне (Two Men playing Cards in the Kitchen of an Inn) Тенирс Давид Младший

Aртикул 70006B Тенирс Давид Младший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 52x38 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "Двое мужчин играют в карты на кухне (Two Men playing Cards in the Kitchen of an Inn)" Тенирс Давид Младший.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "Двое мужчин играют в карты на кухне (Two Men playing Cards in the Kitchen of an Inn)" Тенирс Давид Младший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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