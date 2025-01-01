8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина В Нью-Йоркском кинотеатре (New York Movie) Хоппер Эдвард

Aртикул 70091B Хоппер Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 60x48 см

  • В нашей компании Вы можете заказать модульную картину "В Нью-Йоркском кинотеатре (New York Movie)" Хоппер Эдвард.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Десятки разных паттернов нарезки модулей;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить модульную картину "В Нью-Йоркском кинотеатре (New York Movie)" Хоппер Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хоппер Эдвард

Маяк (1927)Рано утром в воскресенье (1930)Вечер (1939)Вестибюль отеля (1943)Лето (1943)Интерьер Нью-Йорка (1921)Два источника света (1927)Шеридан театр (1937)Солнце на проспекте (1934)
Смотреть все

Тематика: Актрисы

Актрисы в гримерке (Actress in a dressing room)Молодая актриса в костюме мышонка
Смотреть все

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Вид из окнаКрасная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Ягуар, чёрная пантераДевушка на диване (Woman on sofa)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Розовые фламинго.
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютВсё в прошлом
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Московский дворикВ голубом простореДевятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2
Смотреть все