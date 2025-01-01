8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Замок №14

Aртикул 51220C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Замок №14"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Замок №14" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башняВавилонская башня (с цветокоррекцией)Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Замок НойшванштайнЗамок в тумане №2Готический замок Карлштейн в осеннем лесу (Прага, Чехия)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Замок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии
Смотреть все

Тематика: Франция

Французский кот с виномПейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)Кафе во ФранцииЮжная Франция. ПейзажМост Чаринг-Кросс (Charing Cross Bridge)Дождливый деньТополя на ЭптеНиццаЮг Франции
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Красный велосипед на европейской улочкеОстровок в озереКонтрастное синее дерево в паркеДрузья (Friends)Жёлтый велосиед на черно-белом фонеЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Ночной город (Night city) №3
Смотреть все